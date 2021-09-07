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Строительство курорта "Мамисон" в Северной Осетии планируют начать в 2022 году

По словам гендиректора компании "Курорты Северного Кавказа", объект находится в активной фазе

ГРОЗНЫЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" планирует начать активное строительство курорта "Мамисон" в Северной Осетии в 2022 году, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор компании Хасан Тимижев.

"Мамисон" в активной фазе находится, в 2022 году начнем его строить. Порядка 15 км трасс к концу 2023 года должно у нас там появиться", - сказал Тимижев.

Всесезонный горнолыжный курорт Мамисон - один из самых масштабных проектов в истории Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира.

В 2020 году правительство Северной Осетии и Министерство экономического развития России подписали график мероприятий по развитию ВТРК "Мамисон" до 2024 года, а также протокол о намерениях по развитию туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории республики. На развитие курорта в бюджете запланировали 7,4 млрд рублей. В рамках первого этапа развития курорта до 2023 года предполагается строительство в окрестностях села Калак двух канатных дорог, а также 14,9 км горнолыжных трасс, здания сервис-центра, объектов инженерной инфраструктуры. Второй и третий этапы развития курорта предусматривают строительство горнолыжных трасс, системы лавинозащиты, автомобильных дорог, парковки, а также объектов размещения и инфраструктуры (отели, виллы, коттеджи, магазины, рестораны).

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