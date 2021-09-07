Более 5 тыс. человек помогли с ресоциализацией в центре социальной адаптации в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек за пять лет прошли программу ресоциализации в московском центре социальной адаптации им. Е. П. Глинки, которому исполнилось 25 лет. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"За 25 лет Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки прошел путь от места ночлега для нескольких нуждающихся до серьезного механизма городской поддержки бездомных людей. Только за последние пять лет здесь оказали более 5,5 млн самых разных услуг, а число предоставляемых услуг увеличилось почти в пять раз", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

Он добавил, что в центре и его филиалах можно получить ночлег, еду, одежду, юридическую и психологическую поддержку, а также помощь социальных работников и профильных НКО.

"Людям предлагаются не только разовые услуги, но и целая программа ресоциализации, которая позволяет полностью изменить свой образ жизни: за последние пять лет ее прошли более 5 тыс. человек. Тем, кто обратился в Центр социальной адаптации, помогают восстановить документы, оформить инвалидность и социальные выплаты, найти родственников, оказывают психологическую и юридическую помощь, а жителям других регионов - вернуться домой", - сказал собеседник агентства.

В зимнее время в центре на ночлег ежедневно приходят до 350 людей, летом - до 170. На территории учреждения в пункте оказания срочной социальной помощи организовано горячее питание: профильные НКО, благотворительные организации, коммерческие структуры и предприниматели ежедневно в среднем выдают от 300 до 450 порций, и только за 2020 год их выдано более 100 тыс. Особенно востребованной остается доврачебная медицинская помощь - за последние пять лет оказано более 170 тыс. таких услуг

"Центр социальной адаптации продолжает оставаться переговорной площадкой для выработки эффективных программ помощи бездомным людям. Если вы увидели на улице бездомного человека и ему срочно нужна помощь, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными и позвоните в социальный патруль по номерам: 8 (499) 357-01-80 и 8 (495) 720-15-08 или 112", - добавили в пресс-службе.