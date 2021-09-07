Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вакцинировался от коронавируса

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло привился от коронавируса однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Об этом он во вторник сообщил на своей официальной странице в Facebook.

"Полгода назад уже перенес эту коварную болезнь и какое-то время был защищен антителами от повторного заражения. Однако сейчас, пройдя дополнительные медицинские исследования и посоветовавшись с докторами, решил вакцинироваться. Не хочу рисковать своим здоровьем, здоровьем близких и коллег. Чувствую себя хорошо. Противостоять коронавирусу мы можем, только сформировав коллективный иммунитет. Поэтому вакцина - это ответственный выбор каждого", - написал Меняйло.

В Северной Осетии работают 12 основных пунктов вакцинации, еще 47 дополнительных развернули в фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях. На сегодняшний день вакцину в республике получили более 132 тыс. человек.