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Около 2,8 тыс. новых компьютеров поступили в медорганизации Подмосковья

Новое оборудование обеспечит медработников постоянным доступом к информации о пациентах, а также избавит их от бумажной работы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Порядка 2,8 тыс. новых компьютеров поступили в медицинские организации Московской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минздрава.

"Мы продолжаем проводить информатизацию системы здравоохранения региона. Поставка новых компьютеров позволит обеспечить медицинским специалистам постоянный доступ к информации о пациентах, сделать работу более удобной, избавит врачей от бумажной работы, что позволит больше времени уделять осмотру пациента", - процитировали в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Новую технику получили в реутовской, ступинской, химкинской, сергиево-посадской и других больницах Подмосковья.

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