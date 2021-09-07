Около 2,8 тыс. новых компьютеров поступили в медорганизации Подмосковья

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Порядка 2,8 тыс. новых компьютеров поступили в медицинские организации Московской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минздрава.

"Мы продолжаем проводить информатизацию системы здравоохранения региона. Поставка новых компьютеров позволит обеспечить медицинским специалистам постоянный доступ к информации о пациентах, сделать работу более удобной, избавит врачей от бумажной работы, что позволит больше времени уделять осмотру пациента", - процитировали в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Новую технику получили в реутовской, ступинской, химкинской, сергиево-посадской и других больницах Подмосковья.