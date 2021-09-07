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Мишустин поддержал строительство противотуберкулезного центра в Саратове с 2022 года

Также премьер-министр попросил Министерство здравоохранения совместно с саратовскими властями проанализировать потребность соседних регионов в оказании помощи больным с туберкулезом

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник в ходе рабочей поездки в Саратовскую область ознакомился с проектом строительства нового областного клинического противотуберкулезного диспансера. О проекте главе кабмина рассказал вице-губернатор региона Роман Бусаргин.

Он отметил, что для начала строительства местным властям нужна будет федеральная помощь. "Мы просим поддержать регион, начать строительство для нас очень важно", - сказал Бусаргин.

"Без сомнения, мы это поддержим, в следующем году нужно начинать", - ответил Мишустин.

Он попросил Министерство здравоохранения совместно с саратовскими властями проанализировать потребность соседних регионов в оказании помощи больным с туберкулезом и учесть это при планировании объекта. "Нужно все рассчитать, проектно-сметную документацию утвердить. Мы поддержим этот проект", - резюмировал Мишустин. По его словам, объемы поддержки будут определены позднее.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСаратовская область
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