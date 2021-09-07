Волгоградский губернатор предложил сделать РАН площадкой для обсуждения оздоровления Дона

ВОЛГОГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Инициативу о выработке стратегических предложений по оздоровлению рек Донского бассейна на площадке Российской академии наук с привлечением специалистов трех регионов - Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей - озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на межрегиональном совещании в Волгодонске во вторник.

В Волгодонске обсудили тему оздоровления Дона и его притоков, а также Цимлянского водохранилища. Ранее сообщалось, что в июле утвердили федеральную программу по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон. Дорожная карта, объем финансирования которой превышает 105,51 млрд рублей, предполагает расчистку 32 водных объектов, завершить работы планируется до 2030 года.

"Вопрос спасения Дона, рек Донского бассейна - это вопрос государственный. Снижение водотока реки Дон и засоление Азовского моря при достижении критических значений может уже в самой ближайшей перспективе угрожать жителям всего юга России, поэтому <…> один из самых действенных путей - увеличение водности Дона и Цимлянского водохранилища. В этой связи предлагаю организовать обсуждение и выработку всех стратегических предложений по оздоровлению реки Дон, Цимлянского водохранилища, рек Донского бассейна на площадке Российской академии наук, в том числе с привлечением специалистов, ученых низовий Волги и Дона, в том числе Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей", - цитирует Бочарова пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что три региона сейчас приступили к инвентаризации водных объектов и действующих на них комплексов очистных сооружений.

По словам Бочарова, одна из научно обоснованных мер, направленных на защиту экологии, - формирование государственных лесозащитных полос. Ранее Волгоградская область выступила с инициативной стать пилотным регионом в реализации так называемого сталинского плана по созданию государственных защитных лесополос на территории Российской Федерации.