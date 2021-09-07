Более 4 тыс. многоквартирных домов капитально отремонтировали на Кубани за шесть лет

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Более 4 тыс. многоквартирных домов капитально отремонтировали на Кубани с 2015 года, сообщила во вторник пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В целом мы набрали неплохие темпы - с 2015 года отремонтировали более 4 тыс. многоквартирных домов. Как минимум 90% собственников платят исправно и надеются, что эти взносы превратят дом в комфортное жилье. Это деньги жильцов, и они вправе рассчитывать на качественный результат", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

В 2021 году власти планируют привести в порядок около 800 домов. На обновление крыш, фасадов, инженерных коммуникаций и замену лифтов из Фонда капитального ремонта выделили более 3,3 млрд рублей. На сегодня, по информации пресс-службы, полностью готов 281 объект от плана этого года. Кроме того, в этом году планируют установить 263 лифта в 89 домах.

