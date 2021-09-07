Тюменская прокуратура помогла пострадавшим от пожара жителям СНТ получить выплаты

ТЮМЕНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Прокуратура помогла получить выплаты на общую сумму в 15 млн рублей пострадавшим от природного пожара жителям СНТ "Солнышко" в Тюменской области. Некоторые граждане не могли претендовать на компенсацию из-за отсутствия документов, подтверждающих право собственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона во вторник.

17 мая в более чем 30 км от Тюмени на берегу Андреевского озера загорелась камышовая растительность на нелесных землях. Из-за ветра огонь начал быстро распространяться, возник ландшафтный пожар, который перешел на 25 дачных домов в СНТ "Солнышко". После инцидента в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области ТАСС сообщили, что выплата в 15 млн рублей была направлена по 52 заявлениям.

"В настоящее время Тюменским районным судом удовлетворено 24 иска прокурора Тюменского района о признании факта владения и пользования на праве собственности за гражданами жилыми домами и строениями в СНТ "Солнышко" на день введения режима чрезвычайной ситуации в период пожара, произошедшего 17 мая 2021 года на территории Винзилинского муниципального образования Тюменского района", - говорится в сообщении.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В области с 11 мая по 9 июня действовал режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение было запрещено.

По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области были привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.