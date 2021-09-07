Власти считают, что население ДФО должно увеличиться до 10 млн человек к 2035 году

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития подготовило проект распоряжения об изменениях в Концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. В документе предлагается учесть перспективу до 2035 года, к этому времени численность населения должна увеличиться до 10 млн человек.

"Стратегической целью демографической политики Дальнего Востока до 2025 года является стабилизация численности населения Дальнего Востока на уровне 8,5 млн человек к 2025 году и ее увеличение до 10 млн человек к 2035 году", - сказано в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Численность населения в ДФО на 1 января этого года составила 8,1 млн человек, или 5,6% от численности населения РФ, сказано в проекте.

"Помимо сложных климатических условий в северных районах Дальнего Востока трудности освоения Дальневосточного федерального округа связаны с размером территории, площадь которой составляет 40,6% всей территории Российской Федерации, и самой низкой плотностью населения среди всех федеральных округов - 1,2 человека на 1 кв. км", - отмечено в документе.

В общих положениях концепции отмечено, что развитие Дальнего Востока является стратегическим приоритетом России в XXI веке, главным ресурсом этого развития становится человеческий потенциал. В связи с этим демографическая политика должна обеспечить стабилизацию и увеличение численности народонаселения в субъектах ДФО, создание условий для устойчивого роста рождаемости и продолжительности жизни, сокращение уровня смертности, снижение миграционного оттока постоянного населения, повышение миграционной привлекательности для потенциальных переселенцев и формирование устойчивого миграционного притока.