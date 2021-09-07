Мишустин утвердил план по подготовке и проведению международного чемпионата "Абилимпикс"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по подготовке и проведению X Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", который состоится в Москве в 2022 году. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и проведению X Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", - говорится в документе.

"Абилимпикс" - международное движение, которое отвечает за проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Его цель - содействие в трудоустройстве людям с ограничениями по здоровью.