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В Петербурге в память о жертвах блокады на 120 площадках зачитают 30 тыс. имен погибших

Чтения состоятся во дворе Зимнего дворца, Русском музее, Музее Анны Ахматовой и на других площадках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Акция памяти жертв блокады Ленинграда в этом году пройдет на 120 площадках по всему Петербургу, организаторы рассчитывают, что 8 сентября, в день 80-й годовщины окружения города, будет прочитано не менее 30 тыс. имен погибших горожан, самое большое число за всю историю акции, рассказала журналистам руководитель проекта поминальных чтений в День памяти жертв блокады Анастасия Принцева.

"Поскольку в этом году у нас уже не 83, а 120 площадок, имен будет названо, как мы рассчитываем, не меньше 30 тыс.", - сказала Принцева на пресс-конференции на площадке ТАСС в Санкт-Петербурге.

Поминальные чтения проводятся в Петербурге с 2018 года, в общей сложности за три года горожане прочитали вслух 60 тыс. имен погибших в блокаду ленинградцев. После каждой акции организаторы фиксируют имена, которые были прочитаны, и формируют книгу памяти, которая размещается на сайте "Комитета 8 сентября".

"Когда мы начинали, очень сложно было объяснить многим петербуржцам, что значит 8 сентября в жизни нашего города. Не понимали, зачем еще что-то делать, если есть 27 января. Многие участники не очень понимали, почему не нужно ставить музыку и раздавать кашу. Благодаря тому, что акция проводится уже четвертый год, люди начинают понимать ритуальный смысл этого события", - пояснила Анастасия Принцева.

Перечень площадок, на которых будут происходить поминальные чтения, размещен на сайте www.leningrad1941.ru по районам Петербурга в алфавитном порядке. Мероприятия по всему городу будут происходить не одновременно, их расписание распределено таким образом, чтобы каждый горожанин смог выбрать для себя наиболее удобные время и место. Чтения будут проходить в знаковых локациях, таких как двор Зимнего дворца, Русский музей, Музей Анны Ахматовой, и на небольших площадках. В этом году в акции также примут участие жители некоторых населенных пунктов Пермского края и Республики Татарстан.

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