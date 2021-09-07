Проезд для ветеранов в Петербурге будет бесплатным в День памяти жертв блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,7 сентября. /ТАСС/. Проезд в общественном транспорте станет в Петербурге бесплатным 8 сентября в День памяти жертв блокады для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом во вторник журналистам рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"8 сентября, в День памяти жертв блокады, в наземном общественном транспорте и метрополитене предоставляется право бесплатного проезда: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что бесплатным проездом также смогут воспользоваться награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Услуга будет предоставлена ветеранам независимо от гражданства и места жительства, при предъявлении соответствующих удостоверений.

В обычное время в городе действует только льгота на проезд для ветеранов и инвалидов, позволяющая им приобрести проездной на месяц примерно в 5 раз дешевле обычного безлимитного.

В честь 80-летия начала блокады Ленинграда 8 сентября в Петербурге запланировано более 75 мероприятий. Часть из них пройдет в очном формате. В 09:30 на Невском проспекте, 14, у памятной надписи "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" проведут митинг. В 11:00 во всех памятных местах состоятся траурные церемонии. В Соляном переулке установят ретро-технику, которая принимала участие в эвакуации жителей и обороне Ленинграда. В Большом концертном зале (БКЗ) "Октябрьский" в этот день покажут мультимедийное представление под названием "Я говорю с тобой из Ленинграда" с участием Николая Бурова, Тамары Гвердцители, Максима Леонидова и других артистов. Все очные мероприятия будут организованы с учетом действующих ограничений, связанных с пандемией коронавируса: наполняемость зала не должна превышать тысячи человек и у каждого пришедшего, должны быть средства индивидуальной защиты.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, по разным оценкам, это от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.