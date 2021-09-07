{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Петербуржцы смогут с помощью приложения узнать о погибших в блокаду жильцах домов в городе

Горожане также смогут сами дополнять интерактивную карту материалами о погибших во время Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Интерактивное приложение для мобильных устройств "Блокадный архипелаг" позволит жителям и гостям Петербурга получить информацию об умерших во время блокады ленинградцах с помощью дополняемой карты. Пользователи смогут добавлять собственные материалы о погибших и участвовать в развитии проекта вместе с его разработчиками, рассказала во вторник руководитель проекта поминальных чтений в День памяти жертв блокады Ленинграда Анастасия Принцева.

"Это такая карта города, на которой вы сможете подвести указатель к дому, рядом с которым вы находитесь. Раскроется плашка, на которой вы увидите имена погибших в этом доме, когда и где они похоронены, если место захоронения известно. При помощи модерации пользователи смогут дополнять эту карту, присылать фотографии своих близких", - пояснила Принцева на пресс-конференции на площадке ТАСС в Санкт-Петербурге.

Изначально приложение было разработано под названием "Блокада.Имена" два года назад и содержала имена погибших во время блокады Ленинграда жителях города. Программа разрабатывалась на волонтерских началах участником проекта поминальных чтений 8 сентября Алексеем Подласовым без внешней поддержки.

Теперь организаторы инициативы получили спонсорское финансирование и в приложении будет доступна интерактивная карта с многочисленными пользовательскими функциями, которые позволят подгружать к каждому объекту личные истории, фотографии и другие материалы, связанные с историей блокады для каждого конкретного дома и каждой конкретной семьи. Всего на данный момент в приложении учтены имена около 400 тыс. жертв блокады из более чем 600 тыс. погибших.

В планах разработчиков визуализировать данные о погибших не только с помощью современной карты, но также и на оцифрованной карте военного времени для более точной передачи масштаба трагедии блокады Ленинграда. Использовать для этого предполагают довоенные аэрофотосъемки города.

На данный момент приложение доступно бесплатно в AppStore, в скором времени планируется запустить версию "Блокадного архипелага" для устройств на Android, сообщил автор программы Алексей Подласов на пресс-конференции на площадке ТАСС.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Пандемия COVID-19
Матвиенко призвала страны объединить ресурсы для разработки вакцин от новых болезней
Спикер Совета Федерации также заявила, что необходимо взаимно признать вакцины от коронавируса, чтобы не ограничивать перемещение людей по всему миру
Читать полностью