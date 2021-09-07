Петербуржцы смогут с помощью приложения узнать о погибших в блокаду жильцах домов в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Интерактивное приложение для мобильных устройств "Блокадный архипелаг" позволит жителям и гостям Петербурга получить информацию об умерших во время блокады ленинградцах с помощью дополняемой карты. Пользователи смогут добавлять собственные материалы о погибших и участвовать в развитии проекта вместе с его разработчиками, рассказала во вторник руководитель проекта поминальных чтений в День памяти жертв блокады Ленинграда Анастасия Принцева.

"Это такая карта города, на которой вы сможете подвести указатель к дому, рядом с которым вы находитесь. Раскроется плашка, на которой вы увидите имена погибших в этом доме, когда и где они похоронены, если место захоронения известно. При помощи модерации пользователи смогут дополнять эту карту, присылать фотографии своих близких", - пояснила Принцева на пресс-конференции на площадке ТАСС в Санкт-Петербурге.

Изначально приложение было разработано под названием "Блокада.Имена" два года назад и содержала имена погибших во время блокады Ленинграда жителях города. Программа разрабатывалась на волонтерских началах участником проекта поминальных чтений 8 сентября Алексеем Подласовым без внешней поддержки.

Теперь организаторы инициативы получили спонсорское финансирование и в приложении будет доступна интерактивная карта с многочисленными пользовательскими функциями, которые позволят подгружать к каждому объекту личные истории, фотографии и другие материалы, связанные с историей блокады для каждого конкретного дома и каждой конкретной семьи. Всего на данный момент в приложении учтены имена около 400 тыс. жертв блокады из более чем 600 тыс. погибших.

В планах разработчиков визуализировать данные о погибших не только с помощью современной карты, но также и на оцифрованной карте военного времени для более точной передачи масштаба трагедии блокады Ленинграда. Использовать для этого предполагают довоенные аэрофотосъемки города.

На данный момент приложение доступно бесплатно в AppStore, в скором времени планируется запустить версию "Блокадного архипелага" для устройств на Android, сообщил автор программы Алексей Подласов на пресс-конференции на площадке ТАСС.