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Пандемия COVID-19

Вернувшихся в Москву туристов оштрафовали на 21,2 млн рублей за невнесение теста на ковид

Контроль ведется за жителями столицы, которые вернулись из других стран с 1 августа

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы, которые с 1 августа вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафованы на сумму более чем 21,2 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"По результатам дел, рассмотренных судами, 1 673 гражданам присуждены штрафы на сумму 21 245 000 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний", - говорится в сообщении.

В Москве ведется контроль за жителями, которые вернулись из других стран с 1 августа. После прилета они должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Всего ведомство направило 8 320 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

Требование о прохождении ПЦР-тестирования в течение трех дней со дня прибытия и внесении результатов исследования на ЕПГУ относится не только ко взрослым, но и к детям. Родители и их дети до получения результатов тестирования должны соблюдать режим самоизоляции дома. При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется.

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РоссияПандемия COVID-19
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