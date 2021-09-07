В Подмосковье допустили агитационные мероприятия с очным участием не более 30 человек

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Зарегистрированные на выборы разного уровня кандидаты с 7 по 16 сентября смогут проводить агитационные публичные мероприятия в Московской области с очным присутствием не более 30 человек одновременно при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано во вторник на портале регионального правительства.

"Установить, что с 7 по 16 сентября 2021 года (включительно) допускается проведение агитационных публичных мероприятий зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, с очным присутствием граждан в количестве не более 30 человек одновременно при условии выполнения рекомендаций кандидатам и избирательным объединениям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его опубликования.

В Подмосковье с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму.