В Петербурге оштрафовали мужчину, посадившего за руль машины трехлетнего племянника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Мужчина, который посадил за руль автомобиля своего трехлетнего племянника, оштрафован в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сотрудники ГИБДД возбудили административное дело по факту того, что водитель автомобиля Infiniti посадил к себе на колени за руль малолетнего ребенка. Соответствующее видео появилось накануне в интернете.

"Полиция оперативно установила владельца автомобиля, а затем и самого нарушителя. Им оказался 37-летний петербуржец. Как выяснилось, за руль он посадил трехлетнего племянника", - говорится в сообщении.

За это нарушение водитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КОАПП РФ ("Нарушение правил перевозки людей").