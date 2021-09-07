{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге оштрафовали мужчину, посадившего за руль машины трехлетнего племянника

Его привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КОАПП РФ о нарушении правил перевозки людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Мужчина, который посадил за руль автомобиля своего трехлетнего племянника, оштрафован в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сотрудники ГИБДД возбудили административное дело по факту того, что водитель автомобиля Infiniti посадил к себе на колени за руль малолетнего ребенка. Соответствующее видео появилось накануне в интернете.

"Полиция оперативно установила владельца автомобиля, а затем и самого нарушителя. Им оказался 37-летний петербуржец. Как выяснилось, за руль он посадил трехлетнего племянника", - говорится в сообщении.

За это нарушение водитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КОАПП РФ ("Нарушение правил перевозки людей").

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Пандемия COVID-19
Матвиенко призвала страны объединить ресурсы для разработки вакцин от новых болезней
Спикер Совета Федерации также заявила, что необходимо взаимно признать вакцины от коронавируса, чтобы не ограничивать перемещение людей по всему миру
Читать полностью