Олег Дерипаска предрекает еще две волны коронавируса

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Основной акционер "Русала" Олег Дерипаска считает, что в мире возможны еще как минимум две волны коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

"Страны отказались от жестких мер по борьбе с ковидом, понадеявшись на вакцинацию. В результате: пока одна половина населения вакцинировалась, вторая потеряла иммунитет, а нас ждет еще как минимум две волны", - пояснил Дерипаска.

По мнению бизнесмена, нужно ввести локдаун и закрыть границы. Однако он отметил, что "на это никто идти не хочет".

"Нужно понять, что делать с пожилым населением и людьми с ослабленным иммунитетом. Новые штаммы дают серьезные осложнения, поскольку вирус мутирует. Список его последствий для организма становится все более зловещим", - написал Олег Дерипаска.

Также Олег Дерипаска отметил, что процесс реабилитации от коронавируса может занять больше года, что отразится на страховых компаниях.

"Необеспеченные эмиссии приведут к росту инфляции, которая будет не как в развитых странах - 1,5%, а 4-5%. Роль у банков станет принципиально другой. Это новая монетарная политика, которой все будут придерживаться", - написано в сообщении.