В Югре завершили возведение спорткомплекса, где должна пройти Шахматная паралимпиада

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сентября. /ТАСС/. Строительство универсального спортивного комплекса завершено в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ), где планируется проведение Всемирной шахматной паралимпиады. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте правительства Югры в соцсети "ВКонтакте".

"В Ханты-Мансийске завершили строительство универсального спортивного комплекса. Здесь будут проводить занятия по мини-футболу, баскетболу и волейболу. Комплекс может принимать соревнования по этим видам спорта всех уровней, в том числе и международные", - сказано в сообщении.

По данным в сообщении, общая площадь объекта - 13,7 тыс. кв. м. В нем расположено 500 зрительских мест, имеются тренажерные и фитнес-залы, конференц-зал.

Открытие в Ханты-Мансийске универсального спорткомплекса изначально планировалось в июле 2020 года, а затем несколько раз переносилось, последний - на сентябрь 2021 года. Власти региона объясняли это влиянием пандемии коронавируса на возведение объекта, а также нестыковками проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу. Стоимость объекта составляет более 1 млрд рублей.

Директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов пояснял ТАСС, что в спорткомплексе изначально было запланировано проведение турнира для инвалидов в рамках Всемирной шахматной олимпиады в июне - июле этого года, но Международная шахматная федерация (FIDE) перенесла его на 2022 год.