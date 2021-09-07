В Самаре открылся центр по борьбе с кибератаками

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Центр кибербезопасности Solar MSS "Ростелекома", который будет выявлять и отражать атаки хакеров, открылся в Самаре. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

"Мы открываем сегодня самарский центр кибербезопасности. Центр направлен на предоставление сервиса по информационной безопасности для клиентов как Самарской области, так и в целом по России. Это круглосуточный центр кибербезопасности. Здесь мы выявляем кибератаки и отражаем", - сообщил Ляпунов.

В центре начали работать 50 человек, планируется увеличить численность персонала как минимум вдвое.

Помимо борьбы с кибератаками, число которых в регионе за последнее время выросло кратно, центр даст толчок подготовке специалистов в области информационной безопасности, полагают власти Самарской области.

"За прошедший год выросло количество атак, <…> в частности, у нас в регионе порядка 138 тыс. Это более чем двукратный рост. При этом, здесь необходимо отметить, что порядка 46% зафиксированных инцидентов так или иначе связаны с распространением вредоносного программного обеспечения", - сообщил руководитель регионального департамента информационных технологий Константин Пресняков. Он отметил, что по таким инцидентам Приволжский федеральный округ находится на первом месте среди других округов, где показатель колеблется на уровне 30-39%. По словам руководителя профильного департамента, кратный рост связан с переходом людей на удаленный формат работы во время пандемии, так как еще в 2019 году значение по ПФО достигало 30%.

"Кроме того, открытие нового центра, на мой взгляд, придаст новый толчок для подготовки специалистов в области информационной безопасности", - отметил Пресняков, добавив, что работодатель, который предлагает участие в интересных и перспективных проектах, сократит отток кадров в федеральные центры, что "является небольшой, но ощутимой проблемой" для Самарской области.