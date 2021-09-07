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Мишустин пообещал поддержать проект дальнейшей реконструкции набережной Саратова

Проект реконструкции уже разработан, его общая стоимость составляет 2 млрд 400 млн рублей
Вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал поддержать проект дальнейшей реконструкции городской набережной Саратова, отметив ее красоту.

Как рассказал главе кабмина, который во вторник прибыл в город с рабочей поездкой, вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, в настоящее время соответствующий проект реконструкции участка от 2-й Садовой улицы до Большой Садовой улицы уже разработан, его общая стоимость составляет 2 млрд 400 млн рублей. "Просим поддержать начало строительства набережной в следующем году", - попросил Бусаргин премьера.

В свою очередь Мишустин отметил, что сегодня более половины населения России живет около набережных, и создание таких точек притяжения является важнейшим направлением для любой агломерации. "Я думаю, что мы обязательно поддержим этот проект", - сказал он.

Мишустин отметил, что вместе с региональными властями надо отработать проектно-сметную документацию. "Пожалуйста, используйте активнее в том числе и те инструменты, которые на сегодняшний день региону предоставлены - это и инфраструктурные займы, и облигации", - распорядился глава правительства, подчеркнув, что достижение национальных целей, которые поставил президент РФ, без формирования комфортной городской среды просто невозможно.

"Абсолютно точно это надо делать. И еще раз хочу поблагодарить вот за этот красивый проект. Место просто замечательное. <...> Надеюсь, что и саратовцам это понравится", - похвалил глава кабмина обновленную набережную.

Реконструкция берегоукрепительных сооружений на набережной Саратова началась в 2006 году. За период 2006-2021 годов в эксплуатацию было введено четыре участка общей протяженностью более 2,4 тыс. метров. Также была благоустроена территория: там появились тротуары, детские площадки, кафе, наружное освещение и зеленые насаждения. Кроме этого, был благоустроен первый городской пляж. Общая протяженность набережной Саратова после завершения работ составит около 5,2 км.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСаратовская область
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