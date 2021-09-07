Власти Крыма предлагают другим регионам преподавать краеведение с обучением гостеприимству

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Преподавание краеведения с обучением элементам гостеприимства необходимо ввести в школах и высших учебных заведениях российских регионов, которые планируют развивать туризм, считает министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Такое мнение высказал на площадке форума "Отдых Leisure 2021".

"Практически в каждом регионов Российской Федерации - мы собрали информацию - есть что-то вроде предмета краеведения, который остался еще с советского периода. <…> В Крыму есть такой предмет - "крымоведение" - даже название немного архаично, оно преподается с первого по четвертый класс. Мы хотим ввести, возможно, масштабировать это на всю страну, знание своего края в качестве предмета в школах в среднем образовании, в высшем образовании, введя туда элементы гостеприимства для каждого региона, который пытается быть <...> или является туристическим. Причем сделать это профессионально", - сказал он.

По его словам, элементы гостеприимства в этом образовательном курсе должны включать в себя, "с одной стороны, расположенность, доброжелательность к гостям, с другой стороны - бережное отношение в своему культурному и природному наследию".

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.