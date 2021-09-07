Матвиенко призвала страны объединить ресурсы для разработки вакцин от новых болезней

ВЕНА, 7 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене, призвала государства объединиться в вопросе финансирования научных разработок для профилактики новых болезней и разработки вакцин.

"Сегодня все государства, наша планета сталкиваются все с новыми и новыми вызовами. И кто знает, что будет через год: какой новый вирус, какие новые болезни. Победить их точно можно, наладив тесное сотрудничество, ни одна страна не может изолироваться и локализовать у себя ту или иную инфекцию", - сказала Матвиенко.

"Для этого, я полагаю, нужно, прежде всего, объединиться в выделении финансирования на научные разработки <...>, под эгидой ВОЗ объединить финансовые ресурсы, собрать лучшие умы и создать хорошую научную базу для профилактики, лечения, разработки вакцин, это обязательно", - подчеркнула Матвиенко.

Она также призвала взаимно признать вакцины от коронавируса, чтобы не ограничивать перемещение людей по всему миру.

"Население каждой страны вакцинируется разными вакцинами, это нормально. И вдруг, скажем, в Евросоюзе вводятся сертификаты, въезжать в Европу могут только те, кто привились вакцинами, признанными в Евросоюзе. Это абсолютно неправильный подход, это нарушение прав человека в сфере ограничения свободы его передвижения, это такая сегрегация людей и разделение на правильных и неправильных. Нужно преодолеть этот национальный эгоизм и взаимно признать все вакцины, которые работают в мире, не ограничивать движение людей по всему миру", - сказала спикер Совфеда.

"Спутник V" до сих пор не получил разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории ЕС. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.