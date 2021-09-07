Кондратьев: возможность въезда в Сочи по электронным визам улучшит качество туруслуг

КРАСНОДАР, 7 сентября. /ТАСС/. Включение Сочи в перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе будет способствовать формированию более качественных услуг для туристов и создаст новые условия для развития курорта, сообщил журналистам во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое расширяет перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе, к воздушным пунктам пропуска добавлен в том числе город Сочи.

"Сочи - курорт мирового уровня. Город популярен у туристов, принимает представителей зарубежного бизнеса во время международных деловых мероприятий. Включение Сочи в один из пунктов пропуска по электронной визе создаст новые условия для его развития. Подтолкнет предпринимателей активнее формировать более качественные предложения для туристов, а самим отдыхающим упростит пересечение границы при путешествии", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Ранее сообщалось, что срок оформления электронных виз занимает не более четырех дней, виза действует в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России можно не более 16 суток.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2019 году его посетили 6,2 млн туристов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты. На данный момент в Сочи отдохнули более 5 млн человек, власти приступили к подготовке высокого зимнего сезона. Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что планируется принять в этом году порядка 6,5 млн туристов.