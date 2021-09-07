Омский фонд капремонта из-за низкого тарифа может выполнить годовой план только на 25%

ОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта Омской области из-за низкого тарифа, утвержденного еще в 2013 году, может обеспечить выполнение ежегодного плана только на уровне 25%. Как сообщается во вторник на сайте регоператора, при стоимости ремонта домов 3-4 млрд рублей в год в регионе собирается чуть больше 1 млрд рублей.

"При действующем в Омской области размере взноса 6,7 рублей [за кв. м] и существующем уровне собираемости взносов (чуть более 1 млрд рублей в год) региональный оператор может ремонтировать 25% домов из плана. Между тем ежегодная стоимость капитального ремонта домов составляет 3-4 млрд рублей в зависимости от количества домов в краткосрочном плане", - говорится в сообщении.

В 2019 году капитальный ремонт в Омской области был проведен в 1 537 домах (99,6% от плана). В 2020 году регион вынужден был из-за нехватки средств снизить объем работ в 2,4 раза - до 636 многоквартирных домов. В 2021 году план был снижен еще сильнее - до 501 дома. По состоянию на 2 сентября, уточняется в сообщении, ремонт завершен в 172 домах, работы продолжаются в еще 169 зданиях.

В фонде отметили, что тариф ни разу не повышался с момента утверждения в 2013 году. "И тогда, и тем более сегодня размер взносы экономически не обоснован, он не соответствует реальной стоимости капитального ремонта", - сообщили в пресс-службе. По расчетам аналитиков, подчеркнул регоператор, адекватный ежемесячный размер взноса на капремонт в среднем по стране должен составлять 20-24 рублей за кв. м общей площади помещения.

Такой размер тарифа в случае принятия примерно будет соответствовать размеру платы за содержание жилья в Омске. Так, согласно информации на сайте мэрии города, в 2021 году наниматели муниципального жилья платят за его содержание от 17,47 до 32,97 рублей за кв. м в зависимости от степени благоустройства дома. На цифры, утвержденные администрацией Омска, ориентируются и управляющие компании при формировании своих тарифов, которые затем утверждаются собственниками жилья. Осенью 2020 года омские власти уже рассматривали возможность повышения тарифа сразу на 46%. Позднее отказались от планов из-за пандемии коронавируса, которая негативно сказалась на благосостоянии населения.