В Ярославле отменили фестиваль "Пир на Волге"

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Пир на Волге", который должен был пройти в центре Ярославля на Волжской набережной 18 сентября, в этом году отменяется из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщили организаторы фестиваля в своей группе во "ВКонтакте".

"Несколько дней назад мы получили информацию, что "Пир на Волге" официально включен в программу Дня города, были невероятно счастливы и поделились этим счастьем. Но радость была недолгой. Требование Роспотребнадзора, которое последовало за постановлением (площадки не более 50 человек), оказалось невозможно применить к нашему событию", - говорится в сообщении.

Изначально фестиваль планировалось провести 21 августа, потом дата проведения была перенесена на 18 сентября из-за пандемии коронавируса и ограничений Роспотребнадзора. Организаторы уточнили, что планируют провести "Пир на Волге" в 2022 году.

Городской пикник "Пир на Волге" - гастрономический фестиваль, который с 2016 года проводится в августе в Ярославле. Фестиваль проходит на Стрелке - месте слияния рек Волги и Которосли в центре Ярославля, а также непосредственно на реке. Для гостей традиционно проводятся кулинарные речные круизы, на фестивальной площадке на берегу работает множество точек с едой. На фестивале проводились свадьбы, концерты, флешмобы.