В России о пожаре в шумных помещениях будут сигнализировать световые извещатели

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Световые мигающие оповещатели будут сигнализировать о пожаре в шумных помещениях с 1 марта 2022 года. Это следует из постановления правительства России, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

"В защищаемых помещениях, в которых уровень звука постоянного (фонового) шума более 95 акустических децибел [уровень шума в вагоне метро], звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми, допускается использование световых мигающих оповещателей", - сказано в документе.

При этом, следует из постановления, в остальных помещениях пожарная сигнализация должна быть громче на 15 акустических децибел (как шорох листвы), чем фоновый шум. Вместе с тем общий уровень шума в защищаемом помещении должен быть не менее 75 децибел (крик или смех) на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 акустических децибел (отбойный молоток) в любой точке помещения. В спальных помещениях оповещение о пожаре должно быть не тише 70 децибел (громкие разговоры) в 3 м от оповещателя.

Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2027 года.