AP: Джилл Байден станет первой супругой президента США с полным рабочим днем

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Первая леди США Джилл Байден вернется во вторник к очному преподаванию английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии (Northern Virginia Community College). Как во вторник сообщило агентство Associated Press (AP), она станет первой среди жен американских президентов с работой с полной занятостью.

Джилл Байден будет работать за пределами официальной резиденции с полноценным рабочим графиком, что отличает ее от предшественниц. Ранее занятия первой леди ограничивались Белым домом, после инаугурации своих супругов они поддерживали их, занимались воспитанием детей, исполняли протокольные функции или играли роль специального представителя президента, поясняет агентство.

После вступления Джо Байдена в должность его супруга из-за пандемии преподавала английский язык онлайн из Белого дома. В этой профессии Джилл Байден с 1976 года, она продолжала работать после 2009 года, когда ее муж стал вице-президентом, и в 2020 году во время его избирательной кампании.

По ее собственным словам, преподавание - ее призвание, и она рада вернуться к очному формату обучения, поскольку "есть вещи, которые нельзя заменить".

Предыдущие первые леди, например Хиллари Клинтон, Лора Буш и Мишель Обама, отказывались от своей карьеры на время пребывания в Белом доме, указывает агентство. В новом статусе они могли заниматься общественными проблемами. Как пишет Ассошиэйтед Пресс, одной из самых активных в этом плане была Элеонора Рузвельт, жена Франклина Рузвельта, она выступала в защиту бедных слоев населения, меньшинств и других уязвимых групп, писала статьи для газеты.