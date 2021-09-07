Ростовский суд оставил в силе решение о запрете работы рынков в Аксайском районе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Ростовский областной суд оставил без изменения решение Аксайского районного суда по делам о запрете деятельности крупных рынков под Ростовом-на-Дону, ранее закрытых после проверок правоохранительными органами. Об этом сообщается на сайте суда.

"Гражданское дело по иску прокурора Аксайского района Ростовской области о запрете деятельности по организации розничного рынка до устранения нарушений федерального законодательства <...> решение Аксайского районного суда Ростовской области от 25 июня 2021 года оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении. Кроме того, были оставлены без рассмотрения по существу жалобы лиц, не привлеченных к участию в деле.

27 апреля на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки. Позднее выяснилось, что деятельность торговых объектов остановлена по решению суда.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.