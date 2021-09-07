Памятник генералу конфедератов Роберту Ли в Ричмонде снесут 8 сентября

ТАСС, 7 сентября. Статуя главнокомандующего армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генерала Роберта Ли (1807-1870) в Ричмонде (штат Вирджиния) будет снесена в среду, 8 сентября. Об этом во вторник сообщает агентство Associated Press.

"Крупнейший в Вирджинии памятник мятежу конфедератов будет снесен на этой неделе", - заявил губернатор штата Ральф Нортэм в понедельник. Он сообщал о планах демонтажа памятника еще в июне 2020 года, однако Верховный суд Вирджинии лишь на прошлой неделе вынес соответствующее решение.

Статуя генерала Ли долгое время находилась в центре общественной дискуссии. Новые протесты монумент вызвал после гибели Джорджа Флойда в мае 2020 года. Демонстранты активно требовали сноса памятника.

Памятник генералу Ли прибыл из Франции в Ричмонд в 1890 году, вызвав ажиотаж среди местного белого населения. Он считался произведением искусства и был внесен в Национальный реестр исторических мест США. Темнокожие жители с момента появления считали статую символом расизма. В среду памятник будет публично демонтирован, распилен на две части и доставлен в место дальнейшего пребывания.

Конфедерация южных штатов со столицей в Ричмонде существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено. Уже после окончания войны памятники деятелям Конфедерации были установлены во многих южных штатах и остаются там до сих пор. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, связанных с конфедератами, отмечают, что они являются неотъемлемой частью истории страны.