Тульские власти намерены зарезервировать 300 млн рублей на случай ухудшения эпидситуации

ТУЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Около 300 млн рублей планируют зарезервировать в бюджете Тульской области в связи с прогнозируемым сезонным ростом заболеваемости, в том числе гриппом и коронавирусом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства по итогам совещания у губернатора Алексея Дюмина.

"Алексей Дюмин отметил, что с учетом прогнозируемого сезонного роста заболеваемости региону могут потребоваться дополнительные средства на нужды, которые определены планом на случай ухудшения ситуации. Для этого необходимо создать резерв. [Первый заместитель губернатора - председатель правительства региона] Валерий Шерин предложил выделить дополнительно 300 млн рублей, которые можно будет использовать на решение этих вопросов", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В пресс-службе отметили, что возможность выделить дополнительные средства появилась в связи с ростом собственных доходов бюджета. За восемь месяцев 2021 год темп роста налоговых и неналоговых доходов к аналогичному периоду 2020 года составил свыше 125%, или 2,3 млрд рублей. "По доходам у региона рекордный рост. Мы впервые в истории вышли на уровень дохода в 70 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

По данным оперативного штаба региона, в наступающем осенне-зимнем сезоне прогнозируется более высокая циркуляция вирусов гриппа. Существует риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом, заболевание в этом случае может протекать тяжелее.

В Тульской области с начала пандемии, по информации сайта стопкоронавирус.рф на 7 сентября, выявлено 52 113 случаев заражения коронавирусом, из них 104 - за прошедшие сутки, выздоровели 44 527 человек, 2 780 пациентов умерли.