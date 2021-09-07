В Глобальном альянсе по иммунизации поблагодарили Россию за вклад в борьбу с пневмококком

ЖЕНЕВА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко поблагодарил Россию за ее вклад в работу механизма AMC (Advance Market Commitment, авансовое рыночное обязательство), который применялся для финансирования программы борьбы с пневмококковой инфекцией. Об этом Беркли сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

"Рад был встретиться с министром здравоохранения (РФ - прим. ТАСС) Михаилом Мурашко и поблагодарить Россию за ее вклад в механизм AMC по борьбе с пневмококковой инфекцией, который защищает сотни тыс. детей от пневмонии - самого большого убийцы детей младше пяти лет", - написал он. Беркли также рассказал, что вместе с российским министром они обсуждали международный механизм COVAX, ставящий целью обеспечение равного доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции в мире.

На сайте GAVI указано, что Россия была одним из шести доноров механизма AMC по борьбе с пневмококковой пневмонией, который завершил свою работу 31 декабря 2020 года. Другими были Италия, Великобритания, Канада, Норвегия и фонд Билла и Мелинды Гейтс. В 2007 году РФ направила $80 млн на ускорение разработки и повышение доступности вакцин от пневмококковой инфекции на период с 2010 по 2019 год.

В феврале руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Министерства науки и высшего образования (ИЭМ) член-корреспондент РАН Александр Суворов рассказал ТАСС, что ученые института разработали несколько прототипов вакцин в виде кисломолочного продукта против стрептококковой и пневмококковой инфекций, а также против гриппа. Он также добавил, что ИЭМ совместно с Московским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского в ближайшее время будут работать над созданием аналогичной вакцины против менингококков, которые вызывают менингит.