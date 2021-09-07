В Заполярье после ограничений возобновились работа стационаров и плановая медпомощь

МУРМАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. В Мурманской области после ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса возобновили работу дневные стационары при поликлиниках и больницах, а также вновь началась плановая госпитализация в некоторых отделениях региональных больниц. Об этом сообщил во вторник оперативный штаб области.

"В учреждениях регионального министерства здравоохранения возобновили работу дневные стационары при поликлиниках и больницах, а также возобновилась плановая госпитализация в отделение гериатрии Кольской ЦРБ, в отделения хирургии, травматологии, кардиологии, терапии и неврологии Апатитско-Кировской ЦГБ, в отделение эндокринологии Мурманской областной больницы", - говорится в сообщении штаба.

Приостановка плановой медпомощи в стационарах и отдельных видов плановой медико-санитарной помощи в населенных пунктах Мурманской области произошла в конце июня из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

По информации оперштаба, за июнь суточный показатель заразившихся коронавирусом в Мурманской области вырос почти в пять раз, к июлю эти показатели достигли январских, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев. К концу августа наметилась тенденция к снижению суточного числа заболевших.

Ситуация с распространением коронавируса в Заполярье оценивается как стабильная, идет постепенное сворачивание ковидных коек. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 69 тыс., всего зафиксировано 1 889 умерших. За прошедшие сутки в области выявили 139 заболевших.