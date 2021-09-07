СМИ: экс-советника Трампа задержали на вылете из Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер задержан во вторник в бразильском столичном аэропорту. Его задержание санкционировал судья Федерального верховного суда Бразилии (STF) Алешандри ди Морайс, сообщает издание Metropoles.

Как уточняется, экс-чиновник задержан для дачи показаний в связи с его возможным участием в манифестациях, которые, как считает суд, "направлены против демократии".

Массовые манифестации сторонников главы государства Жаира Болсонару проходят в крупных бразильских городах во вторник, 7 сентября, когда в стране отмечается национальный праздник - День независимости. Основные проправительственные акции, поучаствовать в которых президент собирается лично, пройдут в столице страны Бразилиа и крупнейшем мегаполисе - Сан-Паулу. В последнее время у Болсонару резко обострились отношения с представителями законодательной и судебной власти. Одним из поводов для народных выступлений стал отказ парламента реформировать действующую систему электронного голосования, как того требовал бразильский лидер, а также начало в отношении него расследования по громкому делу о распространении лживых новостей.

Накануне манифестаций в Бразилиа прошла Конференция консерваторов, в которой принимал участие Миллер. Кроме того, он также встретился с Болсонару и экс-главой МИД Эрнесту Араужу.