В Северной Осетии выделили дополнительные 416 млн рублей на нужды сферы здравоохранения

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Дополнительные 416 млн рублей направят в Северной Осетии в том числе на приобретение лекарств для больных COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики во вторник.

"На 416 млн рублей увеличатся ассигнования министерству здравоохранения, которые пойдут, в частности, на модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней. Планируется также приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.

Также на выделенные средства предусмотрена закупка лечебного питания для детей-инвалидов, углубленная диспансеризация лиц, перенесших коронавирус, а также финансовое обеспечение медработников за выполнение работ в особых условиях труда.

Всего в стационарах республики находятся 715 человек (53 госпитализированы за сутки), из которых у 410 референс-центром подтвержден COVID-19. Выписаны с выздоровлением 46 человек.