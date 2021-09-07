{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Северной Осетии выделили дополнительные 416 млн рублей на нужды сферы здравоохранения

В том числе средства направят на модернизацию медицинских лабораторий и покупку лекарств для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Дополнительные 416 млн рублей направят в Северной Осетии в том числе на приобретение лекарств для больных COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На 416 млн рублей увеличатся ассигнования министерству здравоохранения, которые пойдут, в частности, на модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней. Планируется также приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.

Также на выделенные средства предусмотрена закупка лечебного питания для детей-инвалидов, углубленная диспансеризация лиц, перенесших коронавирус, а также финансовое обеспечение медработников за выполнение работ в особых условиях труда.

Всего в стационарах республики находятся 715 человек (53 госпитализированы за сутки), из которых у 410 референс-центром подтвержден COVID-19. Выписаны с выздоровлением 46 человек.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19
В Марий Эл возобновили выдачу разрешений на охоту с 7 сентября
Их выдачу приостанавливали из-за лесных пожаров
Читать полностью