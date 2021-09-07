Все населенные пункты КЧР планируется газифицировать к 2025 году

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Газификацию всех населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики планируется завершить к 2025 году. Об этом во вторник сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"В регионе подписана программа совместно с "Газпромом", идет работа в целом и по газификации тех населенных пунктов, где еще нет газа. Как сегодня мы обсуждали, к 2025 году постараются газифицировать все населенные пункты, это масштабная работа", - сказал он.

Он также отметил, что примерно более 5 тыс. потенциальных заявок есть на догазификацию. Всего в республике газифицированы около 100 населенных пунктов.

В ноябре 2020 года председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Инвестиции со стороны "Газпрома" составят более 2,7 млрд рублей. За счет средств компании планируется строительство семи межпоселковых газопроводов, реконструкция газопровода-отвода, реконструкция и техническое перевооружение пяти ГРС. Согласно программе, будут созданы условия для газификации 21 населенного пункта в Карачаевском и Урупском районах. В том числе это создаст дополнительные стимулы для развития курортов "Домбай" и "Теберда", а также перспективного курортного комплекса в Урупском районе.