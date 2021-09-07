Новак считает, что "Архыз" может стать центром притяжения для туристов в СКФО

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Курорт "Архыз" в Карачаево-Чересии может стать центром притяжением для туристов на Северном Кавказе, для этого необходимы дополнительные инвестиции, сказал вице-премьер РФ Александр Новак во вторник в ходе поездки в республику.

"Сегодня я хотел бы в первую очередь вас всех поздравить с вашим праздников - с днем рождения Карачаево-Черкесской Республики. Мы только что были на туристическом комплексе "Архыз" и очевидно, что там существенные изменения происходят. Мы сегодня со своей стороны приняли определенные решения, которые позволят курорту и дальше развиваться, привлечь дополнительные инвестиции и быть центром туристического комплекса Северного Кавказа", - сказал он.

Вице-премьер также отметил, что под руководством Рашида Темрезова республика в последние годы активно развивается. "Это и социально-экономическое развитие, мы видим, какие изменения происходят в здавоохранении, образовании, туризме", - сказал он.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

За 2020 год КЧР посетили более 1,5 млн туристов. Самыми популярными местами для отдыха в республике остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".