Около 9 тыс. деревьев высадят в Ростове-на-Дону до конца года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Почти 9 тыс. деревьев и 12,2 тыс. кустарников высадят в Ростове-на-Дону до 15 декабря в рамках программы по осеннему озеленению города. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской мэрии.

"На озеленение из городского бюджета направлено 167,6 млн рублей. Планируется высадить около 9 тыс. деревьев, 12,2 тыс. кустарников, 3 тыс. кв. м цветов многолетников, в том числе 2,2 тыс. кв. м тюльпанов - 97 тыс. штук", - цитирует пресс-служба слова замглавы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Алексея Пикалова.

На улицах города появятся новые ели высотой более 3 м, а также сосны, клены, липы, ивы и платаны. "На объектах культуры, здравоохранения и образования запланирована высадка 1 тыс. деревьев и около 3 тыс. кустарников. В рамках компенсационного озеленения запланирована высадка 1,6 тыс. саженцев деревьев", - добавил Пикалов, слова которого приводит пресс-служба.

В свою очередь глава города Алексей Логвиненко указал, что при необходимости спилить деревья следует в дальнейшем компенсировать их новыми. "Сегодня любой предприниматель, орган власти или застройщик в ходе строительства или реконструкции, при которых необходимо спилить имеющиеся деревья, должны обратиться к нам за разрешением на снос дерева. При этом необходимо произвести компенсационные посадки, оплатить посадочный материал, стоимость посадки и уход за деревом в течение трех лет", - цитирует пресс-служба Логвиненко.