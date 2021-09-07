Власти Саратовской области приобрели лабораторию для диагностики вирусов

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Саратовская область получила из федерального бюджета 100 млн рублей на закупку оборудования для определения вирусов и других возбудителей заболеваний, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках рабочей поездки в регион.

"Саратовская область получила 100 млн рублей и закупила современную лабораторию, которая позволяет фактически любую детекцию (обнаружение) возбудителя проводить", - сказал он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Саратов. Его сопровождают глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Члены правительства посетили, в частности, строящуюся областную инфекционную больницу.

"Каждая палата в новом объекте с отдельным входом, то есть позволяет профилактировать внутрибольничные инфекции, даже есть номерной фонд, чтобы медперсонал мог переночевать в самой больнице", - отметил Мурашко.

Строительство инфекционной больницы на 400 коек началось в мае, она должна быть введена в эксплуатацию до конца этого года. Сейчас техническая готовность объекта составляет 75%.

В числе прочих в больнице будут получать лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.