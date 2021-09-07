В Карачаево-Черкесии открылся единый клиентский центр "Газпром межрегионгаз"

ЧЕРКЕССК, 7 сентября./ТАСС/. Единый клиентский центр группы "Газпром межрегионгаз" открылся во вторник Черкесске Карачаево-Черкесии (КЧР). Услуги центра смогут получать около 50 тыс. жителей в год, рассказали ТАСС в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск".

"В городе Черкесск Карачаево-Черкесской Республики открылся новый Единый клиентский центр (ЕКЦ) Группы "Газпром межрегионгаз Клиенты могут подать в офисе заявки на газификацию и догазификацию, проведение изыскательных работ, разработку проектной документации и схем газоснабжения, оформить договор на присоединение к газораспределительной сети, заключить договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - сообщил собеседник агентства.

Площадь объекта составляет 205 кв. м. В зале обслуживания клиентов одновременно будут принимать пять окон, установлена система электронной очереди. Зона ожидания рассчитана на 20 посадочных мест. Оплата услуг будет производиться в двух кассах в отдельном помещении. Центр сможет принимать ежедневно более 150 клиентов, в год - около 48 тыс. человек.

"Работа всех наших центров организована по принципу "единого окна", когда за минимальное время абонент получает полный комплекс услуг по всем вопросам, связанным с газификацией. Всего в Карачаево-Черкесии у Группы "Газпром межрегионгаз" 14 офисов, ежегодно обслуживающих около 117 тыс. абонентов. Мы открыты и готовы помочь в решении любых вопросов, что особенно важно в условиях набирающей темпы программы догазификации", - сказал в ходе открытия генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, его цитирует пресс-служба.

Ранее в ПАО "Газпром" сообщили, что инвестиции компании в газоснабжение и газификацию Карачаево-Черкесии в 2021-2025 годах составят 2,7 млрд рублей. В рамках программы компания намерена построить межпоселковые газопроводы для газификации 21 населенного пункта в Карачаевском и Урупском районах. "Газпром" также проведет техническое перевооружение и реконструкцию пяти газораспределительных станций, это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых в Малокарачаевском, Прикубанском, Урупском, Усть-Джегутинском, Хабезском районах республики и в городе Черкесске.