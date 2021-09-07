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В Марий Эл возобновили выдачу разрешений на охоту с 7 сентября

Их выдачу приостанавливали из-за лесных пожаров

ТАСС, 7 сентября. Выдача разрешений на охоту в Марий Эл возобновлена со вторника, сообщается на сайте министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды региона.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что начало охотничьего сезона из-за лесных пожаров в Марий Эл приостановлено.

"С 7 сентября 2021 года возобновляется выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории Медведевского и Звениговского муниципальных районов", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник на своей странице в Instagram глава региона Александр Евстифеев сообщал, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба, введенный 19 августа из-за лесных пожаров, отменен в республике со вторника, 7 сентября.

Теги
РоссияЕвстифеев, Александр АлександровичМарий Эл
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