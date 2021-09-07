Около 20 ресторанов Чувашии будут готовить национальные блюда республики в 2022 году

ТАСС, 7 сентября. Чувашские национальные блюда войдут в меню примерно 20 ресторанов республики в 2022 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС в кулуарах форума "Отдых Leisure 2021" заместитель министра экономического развития региона Денис Спирин.

"У нас появились готовые решения, готовые кулинарные рецепты, готовые организации, которые введут эти блюда. Где-то в районе восьми ресторанов - это только в Чебоксарах. Я думаю, в следующем году участников будет порядка 20, не меньше", - сказал собеседник агентства.

Спирин добавил, что все крупные заведения общепита в Чувашии войдут в эту программу. "У нас задача, чтобы в каждом ресторане с большой проходимостью были представлены национальные блюда, чтобы турист мог попробовать и оценить", - пояснил он.

По словам замминистра, для ресторанов уже специально разработаны новые рецепты. "Мы сегодня разработали совершенно новые кулинарные рецепты, которые будут более адаптированы к современному человеку, потому что кухня Чувашии весьма специфична. Для гурманов мы оставим именно национальную кухню, а для людей, привыкших к современной кухне, мы создадим нечто новое и современное, вплоть до молекулярной кухни", - отметил он.

Заместитель министра также уточнил, что в республике недавно завершился конкурс национальной кухни. "Мы совместно с друзьями из Екатеринбурга провели такой фестиваль в Чувашии, теперь нас пригласили туда, чтобы мы попробовали их кухню", - сказал Спирин.