Петербургская пенсионерка через суд получила знак "Жителю блокадного Ленинграда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга обязал администрацию района выдать Белле Сахартовой знак "Жителю блокадного Ленинграда". Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В августе прошлого года Сахартова обратилась в администрацию Приморского района с заявлением о вручении знака "Жителю блокадного Ленинграда". Администрация отказала, обосновав тем, что документы, представленные Сахартовой, не содержат сведений о ее проживании в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Сахартова обратилась с иском в суд.

"Суд обязал администрацию Приморского района Санкт-Петербурга выдать Сахартовой знак "Жителю блокадного Ленинграда" и удостоверение к знаку", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, суд изучил документы, подтверждающие, что Сахартова родилась в Ленинграде в 1939 году и что она была эвакуирована из города 20 июля 1942 года. Учитывая это обстоятельство, суд нашел установленным факт проживания женщины в Ленинграде в период блокады не менее четырех месяцев.

Знак "Жителю блокадного Ленинграда" вручается проживавшим не менее четырех месяцев в Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года). Обладателям статуса положены меры государственной социальной поддержки.