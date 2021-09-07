Жителям Грузии списали штрафы за нарушение ковид-ограничений

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /ТАСС/. Парламент Грузии на заседании во вторник в третьем и окончательном чтении принял пакет законопроектов, предполагающий списание штрафов, которые были выписаны нарушителям ограничений, введенных с 2020 года в рамках борьбы с коронавирусом. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

"88 за и ни одного против. Законопроект принят", - сказал вице-спикер парламента Георгий Вольский, подводя итоги голосования по пакету. Амнистия по штрафам коснется тех лиц, которые нарушили ковид-ограничения до 23 июня 2021 года включительно.

Инициатором списания штрафов был премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Как ранее заявил глава правительства, эта мера коснется более чем 245 тыс. граждан Грузии и 344 юридических лица. По предварительным подсчетам, в общей сложности будут списаны штрафы на 76 млн лари (более $24 млн).

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С 21 марта по 22 мая прошлого года в стране действовал режим чрезвычайного положения, за нарушение которого физические лица подвергались штрафу в размере 3 тыс. лари (более $952), а юридические лица штрафовали на 15 тыс. лари (более $4,7 тыс.). После отмены режима ЧП в ноябре 2020 года был введен обязательный масочный режим, а также запрет на выход людей на улицу в ночное время. За отказ от ношения маски на улице и в помещении штраф составлял 20 лари (около $6,4), а за нарушение запрета на ночное передвижение - 2 тыс. лари (около $635).

На данный момент всего выявлено 567 922 случая заражения (15,23% населения), 523 669 пациентов выздоровели, 7 917 человек умерли. В республике с 15 марта идет вакцинация. По данным Минздрава, оба компонента вакцины получили 489 194 человека, что составляет 13,12% населения республики, в которой проживают более 3,7 млн человек.