В Канаде слушания по делу пособника нацистов пройдут публично, несмотря на просьбу защиты

ОТТАВА, 7 сентября. /ТАСС/. Слушания о депортации из Канады пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России обвиняют в причастности к убийству воспитанников детского дома в 1942 году, будут проходить публично, несмотря на просьбу его защиты о закрытии слушаний для прессы и наблюдателей. Об этом во вторник объявила представитель Иммиграционного отдела Совета Канады Карен Гринвуд, которая является ответственным лицом отдела за принятие решений.

Слушания возобновились во вторник, они проходят в режиме видеосвязи и должны завершиться 10 сентября. Доводы защиты не убедили Гринвуд, которая перед началом слушаний объявила о запрете на публикацию какой-либо информации о процессе до принятия окончательного решения по соответствующему ходатайству юриста Оберлендера Рональда Поултона. "Мы подтверждаем, что ходатайство адвоката о закрытии разбирательства [для прессы] по делу господина Оберлендера было отклонено. Запрет на публикацию [материалов о процессе], ранее принятый сегодня членом [Иммиграционного отдела Совета Канады] Гринвуд, был снят", - подтвердили журналистам в пресс-службе ведомства.

97-летнего Оберлендера на слушаниях нет, его представляет адвокат и один из родственников. В документах защиты, с которыми разрешили ознакомиться журналистам во вторник, говорится, что родственники Оберлендера заявили, что после многочисленных публикаций в СМИ, в том числе и российских, об этом деле, они стали получать угрозы. Сейчас этим вопросом занимается полиция. Родственники Оберлендера просили, чтобы документы, касающиеся его дела, не публиковались, а также на слушания не допускались представители прессы.

Также в ходатайстве защиты говорится, что состояние здоровья Оберлендера постоянно ухудшается. В частности, в марте этого года он был госпитализирован с диагнозом гипертонический криз, он не может адекватно отвечать на вопросы, также у него появились серьезные проблемы с мочеиспусканием, из-за чего он в мае этого года попал в больницу. У подзащитного, со слов его лечащих докторов, плохой сон и аппетит, он быстро теряет вес. Кроме того, ему нужна посторонняя помощь, чтобы справиться с рутинными делами. На этом основании защита продолжает требовать остановить процесс, так как их клиент не сможет привести какие-либо адекватные доводы в свою защиту, является "недееспособным" и "скорее всего, недолго еще проживет".

Дело Оберлендера

Оберлендер родился 15 февраля 1924 года в селе Молочанск Запорожской области. После оккупации Украины немецкими войсками в 1941 году он был мобилизован немцами в качестве переводчика, служил в зондеркоманде СС-10 "а". После капитуляции Германии ему удалось скрыться и избежать уголовной ответственности, в то время как в 1940-х и 1960-х годах несколько его сослуживцев были задержаны и осуждены. В декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в зондеркоманде, было принято решение о лишении его канадского паспорта, выданного в 1960 году.

В настоящее время вопрос о возможной депортации Оберлендера рассматривается миграционными властями Канады, но при этом официальные лица не комментируют запросы относительно того, в какую страну его теоретически могут выслать. В Канаду Оберлендер попал в 1954 году, получив вид на жительство.

В начале февраля 2020 года Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами воспитанников Ейского детского дома в 1942 году запросил у Канады материалы в отношении Оберлендера, который подозревается в причастности к данному преступлению. СК расследует уголовное дело по статье УК РФ "Геноцид". Оно было возбуждено по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, согласно которым члены зондеркоманды, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома.

Ранее в Минюсте Канады корреспонденту ТАСС не стали давать каких-либо комментариев относительно запроса СК РФ, пояснив, что "у Канады и России есть договор о взаимной правовой помощи, а любые запросы, сделанные в соответствии с этим договором, носят конфиденциальный характер".