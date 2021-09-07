Археологи обнаружили руины церкви в центре Пскова

ТАСС, 7 сентября. Псковские археологи нашли руины церкви во время раскопок у кинотеатра "Октябрь", предположительно это церковь Варлаама Хутынского. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области на своей официальной странице в Instagram.

"Мы ведем работы в самом центре города Псков, рядом с кинотеатром "Октябрь", где когда-то находился Княжий двор, Государев двор, а с 18 века - Пушечный. Нам известно из письменных источников, что на этой небольшой территории располагались несколько церквей. Наш раскоп попал в одну из них, предположительно - это церковь Варлаама Хутынского", - говорится в сообщении.

Археологи отметили, каменная кладка была уложена на мощные деревянные лаги, поскольку церковь была построена на топком месте. Обнаруженные конструкции будут сохранены: инженерные коммуникации пройдут в послевоенной траншее.

В 1521-1522 годах в Пскове снова распространился мор, как и в 1420 году, когда для избавления от него была возведена так называемая обыденная церковь [абсолютно чистый храм]. И в 1521 году для избавления от мора за церковью Спаса в Пскове строится еще одна обыденная церковь - церковь Варлаама Хутынского. В 1527 году вместо деревянного храма строится каменный, который затем обрушился, а в 1530 году предпринимается вторая попытка возведения каменного храма, которая стала успешной.