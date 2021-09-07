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Около 32 тыс. домовладений включили в план догазификации в Псковской области

Большая их часть расположена в Псковском районе, Великих Луках и Невеле

ТАСС, 7 сентября. Около 32 тыс. домовладений в 168 населенных пунктах включены в план-график догазификации Псковской области, сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона со ссылкой на вице-губернатора области Василия Осипова.

"Разработан пообъектный план-график, где сейчас содержатся 168 населенных пунктов и около 32 тыс. домовладений. Наибольшее количество объектов, нуждающихся в подключении, находится в Псковском районе - 5 тыс. единиц, в Великих Луках - 4 тыс. единиц и в Невеле - около 3,5 тыс. единиц", - доложил Осипов в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Губернатор поручил своему заму осуществлять постоянный контроль за реализацией программы и провести дополнительную работу с профильными комитетами и управлениями по усилению информационного сопровождения граждан. Ведерников отметил, что программа догазификации для тысяч семей региона - долгожданное решение вопроса бесплатного подключения к газопроводу, поэтому очень важно максимально использовать эту возможность.

Программа догазификации проводится в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина, которое было озвучено в послании Федеральному Собранию, по вопросу обеспечения до 2023 года бесплатного подключения к газопроводу домовладений региона. Ранее в Псковской области была проведена инвентаризация объектов, нуждающихся в подключении. Согласно плану, программа догазификации в регионе должна быть завершена до конца 2022 года.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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