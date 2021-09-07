В Чувашии 2022 год будет Годом выдающихся земляков

ТАСС, 7 сентября. Глава Чувашии Олег Николаев решил объявить 2022 год в регионе Годом выдающихся земляков. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Олег Николаев поддержал предложение общественного совета при главе Чувашской Республики об объявлении 2022 года в регионе Годом выдающихся земляков", - отмечается в сообщении.

Николаев отметил, что следующий год станет логическим продолжением Года памяти и славы в стране, объявленного в 2020 году, и Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии в 2021 году. "Вспоминая об известных именах, которые прославили Чувашию в разные времена, делали высокие достижения в отраслях и сферах, мы закрепим линию памяти о наших предках. Отметим и тех, кто вносит вклад в развитие Чувашии сегодня", - привели слова главы Чувашии в пресс-службе.

Николаев добавил, что необходимо содержательно наполнить программу Года выдающихся земляков. По его мнению, эту работу необходимо вести как по территориальному, так и по отраслевому принципу. "Будут вовлечены все отраслевые министерства, администрации районов и городов. Активно включим и диаспору, чувашские национально-культурные объединения, которые функционируют в субъектах России и за рубежом", - процитировали главу республики в пресс-службе.

По поручению главы Чувашии в августе был организован сбор предложений от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественности и жителей республики по определению тематики предстоящего 2022 года. Всего поступило более 200 предложений. Восемь наиболее популярных вариантов были вынесены на голосование в социальных сетях, мессенджерах и на региональных порталах. Всего проголосовало более 5 тыс. человек.

В тройке лидеров оказались варианты "Год села", "Год выдающихся земляков" и "Год счастливого детства". По результатам обсуждения члены Общественного совета при главе республики предложили поддержать идею объявить 2022 год в Чувашии Годом выдающихся земляков.