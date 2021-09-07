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Самарским педагогам из поселков предоставят меры поддержки при выплате ипотеки

По словам главы региона Дмитрия Азарова, власти готовы возместить средства первоначального взноса на ипотеку, но не больше 20% от суммы кредита, и компенсировать 50% за пользование ипотечным кредитом

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Педагоги, которые работают в поселках Самарской области, получат поддержку при выплате ипотеки: частичную компенсацию первоначального ипотечного взноса и компенсацию процентов за пользование ипотекой. Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во вторник в эфире телеканала ГТРК "Самара".

"Мы пересмотрели в бюджете, как я и обещал, дополнительные меры поддержки педагогам, которые работают в сельской местности. Мы приняли такое решение и готовы компенсировать средства первоначального взноса на ипотеку, но не больше 20% от суммы кредита и компенсировать 50% за пользование ипотечным кредитом", - сказал глава региона.

Как сообщал ТАСС, впервые такую поддержку педагогам Азаров предложил оказать во время своего послания жителям Самарской области и депутатам Самарской губернской думы. Отмечалось, что для многих семей в селах непреодолимым препятствием является необходимость внесения первоначального взноса в размере 10% от суммы кредита.

При этом Азаров отмечал, что возможности по льготной сельской ипотеке использованы "не в полной мере". За прошлый год сельчане подали 5 263 заявки на получение льготной ипотеки, однако приняты были только 658 заявлений.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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