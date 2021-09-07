Объем соцподдержки в Самарской области за прошедший период 2021 года вырос на 15%

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Самарцы получили социальную поддержку на сумму более 30 млрд рублей за прошедший период 2021 года, что на 15,4% превышает итоговое значение прошлого года. Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во вторник в эфире телеканала ГТРК "Самара".

"Всего мер поддержки сегодня на территории региона получает более миллиона человек. Общее количество мер поддержки - 124. И если у нас в 2019 году расходы по таким мерам поддержки были в размере 17,7 млрд рублей, в 2020 году [они] превысили 26 млрд рублей, в этом году уже превышают 30 млрд рублей. Думаю, что мы практически вплотную приблизимся к 35 млрд рублей [к концу года]. За два года мы ее [сумму поддержки] удваиваем", - сказал глава региона.

По словам Азарова, из общего числа мер поддержки 31 мера предусмотрена для семей с детьми, ее получают более 100 тыс. семей. В прошлом году они получили поддержку на сумму 15 млрд рублей, в этом году предусмотрено 18,3 млрд рублей. Предполагается, что сумма также будет увеличена.

Еще одна мера поддержки, которая предусмотрена жителям для преодоления трудных жизненных ситуаций, - соцконтракты. В прошлом году по этому направлению были предусмотрены средства в объеме 50 млн рублей, в этом году сумму увеличили до 1 млрд рублей. Основными направлениями являются предпринимательская деятельность граждан, обучение и переподготовка, развитие подсобных хозяйств, рассказал Азаров.