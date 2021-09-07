Верховный суд Мексики поддержал декриминализацию абортов на сроке до 12 недель

МЕХИКО, 7 сентября. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Мексики во вторник одобрил декриминализацию абортов на первом триместре беременности. В поддержку этого решения единогласно проголосовали все участвовавшие в заседании члены высшего судебного органа. Трансляция мероприятия велась на портале ВС на платформе YouTube.

Судьи признали противоречащей конституции статью 196 уголовного кодекса штата Коауила, согласно которой за прерывание беременности на начальном этапе предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от года до трех лет. "Сегодня исторический день для прав всех мексиканских женщин", - заявил председатель ВС Артуро Сальдивар.

Это решение образует прецедент, обязательный к исполнению всеми нижестоящими судебными инстанциями. До настоящего времени прерывание беременности по любой причине на сроке до 12 недель было разрешено только в Мехико, а также в штатах Веракрус, Идальго и Оахака.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в конце 2020 года заявил о намерении провести консультативный опрос населения о легализации абортов во всех регионах страны.